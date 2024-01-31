美國一對夫妻買了一間附有室內游泳池的中古屋，他們一共花費約3萬美元（約新台幣93.4萬元）、自行修繕約3年才完全修好，強調不想再重來一次，也不推薦其他人購買有游泳池的房子。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，喬許（Josh Chmil）與凱特琳（Kaitlin）夫婦2020年搬進美國田納西州一幢附帶室內游泳池的中古屋，他們購屋前就知道游泳池無法使用，但天真地以為「我們做得到」，認為自己可以修好泳池，但實際搬進去後，才發現了意料之外的狀況。

We bought a house with an indoor pool. We thought it would be awesome but $30,000 later we wouldn't recommend this to anyone. https://t.co/aozCfagJTB — Business Insider (@BusinessInsider) January 23, 2024

喬許說搬進新家第二天他們試圖開啟泳池，結果泳池幫浦起火了，泳池的許多東西也毀壞、磨損，設備故障，這讓他們在更換零件時遇到了許多麻煩。

喬許與凱特琳似乎是一邊修繕一邊使用泳池，他們說第一年只用泳池大約2個月，他們常看著泳池自問：「是不是犯了人生中的最大錯誤？」他們甚至也懷疑泳池是否能如希望的那樣好。

接著他們開始四處尋找資源，由於他們住在偏遠地區，泳池也不是商業用途，他們幾乎沒有選擇，也找不到適合的專業人士協助修繕，他們花了許多時間自行研究、尋找，解決泳池的所有問題。

喬許說有好幾個月毫無進展，完全不知道怎麼做才是正確的。

最終這對夫妻一共花了約3萬美元修繕泳池，而且絕大多數是材料費，因為他們幾乎全部自己來，凱特琳說他們一共花了3年才完全修繕好。

現在一家人相當享受使用泳池，會在泳池裡看書、賞雪，但當被問道是否願意再修繕一次、或是購買有泳池的房子時，凱特琳堅定表示「我不會再這麼做」，「也不會推薦任何人有室內泳池的房子，除非你家裡有泳池專家及承包商」。