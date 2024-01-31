曾獲得香港小姐最上鏡小姐的港星黃𨥈瑩，2011年淡出演藝圈，轉職美容業，而她和古天樂曾有過一段情，也是古天樂唯一認愛女友，近日，她罕見露面，47歲的真實狀態太驚人。

港星蘇恩磁近日曬出和友人聚餐照，並寫下「難得老中青三代人一起，提早吃團年飯」，照片中除了有盧苑茵、關寶慧、鍾志光等人外，還見到已淡出幕前的黃𨥈瑩及黎海珊驚喜現身。

黃𨥈瑩47歲仍保養得宜。（圖／取自蘇恩磁IG）

47歲的黃𨥈瑩保養得宜，皮膚緊緻、氣色紅潤，完全看不出歲月痕跡，好狀態令人驚艷不已。黃𨥈瑩1994年參加港姐選拔，奪得「最上鏡小姐」，之後退學與TVB簽約，出演過30多部劇集，也主持過節目。

而她出道首次拍攝戲劇《餐餐有宋家》時，就和古天樂相識進而交往，但熱戀半年後，古天樂被爆出有搶劫案底，讓他演藝事業一度遭受打擊，但黃𨥈瑩卻不離不棄，一直在他身邊給予支持，無奈兩人交往7年仍以分手收場。

黃𨥈瑩2022年和《餐餐有宋家》的主要演員相聚。(圖／取自陳曼娜臉書)

古天樂分手後曾表示，黃𨥈瑩在她最喪志時給予安慰和幫助，他一定會記一輩子，並表示「我一生都不會讓人傷害她」，黃𨥈瑩也沒對外說過古天樂壞話，分手沒交惡，堪稱情侶分開好榜樣。