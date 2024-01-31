衣服難免會有髒汙，一名女子近日在洗衣服時，發現外套沾到油，她下水清洗仍無法清除，上網詢問有效辦法，網友皆表示沾到油汙的衣服千萬不能過水，要優先用清潔劑塗抹、乾搓，才能有效去除，建議使用4種清潔用品，如洗碗精、爽身粉、牙膏及過碳酸鈉，當中去油效果最強的是洗碗精。

原PO前天（29日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，孩子的衣服沾到油，她將其過水搓洗，仍無法洗掉油漬，詢問是否有清潔法寶可去除？

疑問引發討論，多數人表示衣物沾到油汙，千萬不能下水，一旦碰水就會變得很難處理，統整網友的說法，油漬可用4種清潔劑去除，包括洗碗精、爽身粉、牙膏、過碳酸鈉等，溫和不傷手，其中又以洗碗精最多人推薦。

因洗碗精去油力最好，作法是直接塗抹在油汙處、乾搓，靜置1至2小時，再用熱水搓洗即可去除，但不論使用何種清潔劑，最關鍵的2步驟是衣服未下水及塗抹清潔劑後靜置，才能有效去汙，洗得乾淨。