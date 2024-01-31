盛傳塞內加爾打算採購韓製FA-50「戰鷹」（Fighting Eagle）輕型戰機

盛傳塞內加爾正推進採購韓製FA-50「戰鷹」（Fighting Eagle）輕型戰機計畫，雖然確切的數量和成本還不清楚，但據說它可能耗資1.47億美元（近46億台幣）訂購4架。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，FA-50是韓國航太工業（KAI）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）聯手打造，為T-50高教機的改型，擁有戰術資料鏈、先進防禦機制和精準導引飛彈。

事實上，塞內加爾會決定採購FA-50，是因為向捷克「沃多喬迪航太」（Aero Vodochody）集團購買L-39NG 輕型攻擊機計畫失敗。而塞內加爾空軍司令蘇萊曼（Pape Suleiman）宣布，他打算為4架輕型戰機尋找新供應商，結果選擇了FA-50。

塞內加爾目前擁有一支由25架軍機組成的機隊，其中主要是直升機，而有6架 法國達荷-索卡達（Daher Socata）飛機製造公司的TB 30是用來訓練。如果塞內加爾採購FA-50，將大大提升空中軍力，算是符合成本效益的可靠選擇。

而對FA-50感興趣的不只有塞內加爾，整個非洲大陸對它感興趣的國家所在多有。韓國航太工業2022年9月說，第一架FA-50將運往某個非洲國家，廣泛認為，塞內加爾和埃及都可能是買家。而埃及最近與韓國達成協議，在位於赫勒萬（Helwan）的埃及國營阿拉伯工業化組織（AOI）飛機製造廠生產T-50/FA-50。這家工廠曾由中國提供元件，在埃及為空軍組裝了K-8E 教練機，開羅基於目前對新教練機的需求，可能會採購多達100架FA-50。韓製FA-50正在全球贏得關注，尤其是在亞洲、歐洲和中東。它對那些需要加強自衛，或是在支援烏克蘭後，需要補充軍火庫的國家格外有吸引力。