台灣有不少特色名產，一名女子將到日本出差，想帶伴手禮拜訪客戶，又擔心鳳梨酥重複性太高，PO文尋求網友推薦，眾人紛紛給予建議，最多人提到的是花生醬蛋捲及芒果乾，指日本人一吃就愛上。

原PO昨（30）日於PTT女版指出，以前曾被公司派到日本工作，放長假回台灣都會買大包零食，如七七乳加巧克力、仙楂梅等帶回日本和同事分享，獲得一票好評，後來回台灣每年仍需要到日本出差拜訪客戶。

先前有其他同事已送過鳳梨酥、日月潭紅茶等當作伴手禮，日本客戶稱讚不已，原PO擔心再送同樣的東西，對方會吃膩，問台灣是否還有其他名產？

貼文一出後，網友紛紛留言推薦，從糕點、零食到酒類都有，如芋頭酥、新貴派、噶瑪蘭威士忌等，但最多人建議她買花生醬蛋捲及芒果乾，這2項是日本人的最愛，買了絕對不會出錯，「日本人真的很愛芒果乾，之前帶他們逛街還會指定要買」、「花生醬蛋捲，吃過的日本人都推。」

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