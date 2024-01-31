美國德州移民問題造成的衝突日漸升級，州長阿博特無視最高法院判決，加固美墨邊境鐵絲網圍欄，並展開代號為「孤星計劃」的一系列軍事部署行動，25個共和黨州集體發聲表態支持，甚至派遣民兵進行支援，「內戰」一詞赫然登上美國網路熱搜，引發討論。前立委郭正亮指出，目前美國陷入信任危機，軍隊獲得的信任度最高，美國總統、媒體、最高法院都不到40％，國會甚至只有個位數，應是由於整個制度都在敗壞。

「我之前有看到一個報導，這是《Pew皮尤（研究中心）》做的。」郭正亮提到，目前美國各項制度，得到最多信任的是軍隊，軍隊大概還有百分之60。連最高法院都不到40％。然後美國總統大概只有30幾％。「那國會你知道多少嗎？8％！媒體差不多也30幾。」

「這個你如果對比1960、70年代，那差太遠了！那時候美國人普遍相信制度。」郭正亮表示，「那你說這個是因為網路崛起，讓人家看到更多，你壓抑某些真相？我看不只是這樣！我們講到別的制度，比如說大企業你也不信任，因為大企業會去關說啊。中小企業跟軍隊是最被信任的！」

郭正亮指出，刑事系統也更不受信任，因為很多中下階層就容易被判刑。所以應該是整個制度都在敗壞，或者政治學講的，在「衰退」。既有的，也許說創始人、創這個制度的第一代人，那個原始的理想都逐漸喪失了。如果說媒體，就比如說很多記者愈來愈不認真，「我明顯看到很多美國記者的水平在下降！因為我自己也看多了，所以我就發現他忽略了很多重要的事實，他就真的沒有報導！」

郭正亮強調，隨著你愈來愈懂，就知道他原來是有過濾的，而且那個過濾還蠻一致的，跨美國的主流媒體都蠻一致的，就是有些東西他就沒有報導。以前你比較看不出來（偏向哪個立場），現在愈來愈明顯，尤其是現在看到各大不同於美國的區域，都開始有自己的媒體出現了，比如說中國大陸、中東、俄羅斯，甚至包括印度，你就會看到人家有自己報導的重點。那美國就是真的沒看到！

「再不然搞不好就是他知識不夠啦！」郭正亮直言，「他根本不知道你的狀況！大家就完全按照自己想像的在寫這樣。」