大陸四川1名33歲谷姓男子，出身農村只讀過小學，竟靠「租豪車偽裝富豪」詐騙全國多地40餘名女性，詐騙錢財共計200多萬元人民幣（約台幣870萬），事件曝光竟是因為他被受害者的丈夫毆打。

大陸四川1名33歲谷姓男子，出身農村只讀過小學，竟靠「租豪車偽裝富豪」詐騙全國多地40餘名女性，詐騙錢財共計200多萬元人民幣（約台幣870萬）。（翻攝微博）

綜合陸媒報導，近日，四川通江縣人民法院以詐騙罪判處谷姓男子，被指控從幾十名女性手中詐騙錢財共計200多萬元人民幣（約台幣870萬）遭判有期徒刑13年，並處罰金人民幣20萬元（約台幣87萬元）。

報導指出，谷男33歲，家住江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮某村。他聲稱自己在南京有3套房，名下有5輛車，平常都是賓士、寶馬換著開，現在在做工程，離過婚，想在四川找一個女朋友，並承諾若有女性嫁給他，將買賓士C系相贈，並送28.8萬元（約台幣125萬元）禮金。

谷男的落網是因為2023年2月，他在四川通江被一名男子打傷，對方稱谷男與自己妻子有不正當關係，兩人隨後被帶到派出所。警方發現，谷男與對方妻子存在大量資金往來，通江縣公安局刑偵大隊隨即展開調查。

不久，通江另外幾名女性也意識到被谷男所騙，陸續向通江縣公安局報案。經警方調查，向女、王女也都被谷男騙過，她們是通江縣某服裝店銷售人員。

谷男自稱是從江蘇過來的大老闆，在通江承包工程。他出手闊綽，除了照顧生意以外，平常對向女和王女噓寒問暖，使得二人還為他爭風吃醋鬧矛盾。後來，二人才發現，谷男「腳踏兩隻船」，聲稱對向女和王女都很喜歡，想跟她們兩人結婚，並承諾以後在南京買房，或者在成都提車。除了她們，民警還查出，谷男還同時與四川巴中多名女子保持「戀愛關係」。

其中，巴中南江縣的李女在一次相親活動中認識了谷男，也陷入谷男的「溫柔陷阱」。谷男還將自己駕駛的寶馬車交給李女使用，並聲稱為了李女甘願放棄江蘇的一切來川定居，還要給李女父母送禮金28.8萬元（約台幣125萬元）。

此外，謝女、張女是谷男在足浴店分別交往的女友，他不僅經常照顧她們的生意，還帶她們去多地旅遊。

民警調查發現，谷男2022年9月從江蘇來到巴中，短短七八個月，僅在巴中地區就同時交往了7個女朋友。而他曾經交往過的，以及正在交往的女性遍佈全國各地，多達40餘人。

谷男的家位於江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮某村的一個農家小院。警方透露，谷男父親稱，他小學二年級沒讀完就輟學了，沒有承攬過任何工程，一直在外打工，把家裡的錢都敗光了，自己還幫他還了不少債。

前幾年，谷男結過一次婚，還向父母索要9萬塊錢用於賭博和打遊戲。結婚3天就離婚，並且在結婚前，谷男將前妻的一套房屋抵押給了別人。

谷父介紹，谷某16歲出門打工，曾在一家保安公司當保安。一天充值網絡遊戲達幾千元甚至上萬元，還長期出入足浴店、KTV消費。2018年和2019年，他就已大量借債。

而後，谷男用借來的錢租豪車，還辦了虛假房產證，把自己包裝成「高富帥」。還聘請司機開車，通過線下相親、網上交友等方式，與多名女性談戀愛，70後、80後、90後甚至00後都有。確定戀愛關係後，他就會說工程上出了問題，需要周轉資金借錢。

由於一直不還錢，一些女性慢慢有所察覺，谷男因此離開江蘇。2022年9月，谷男駕駛租來的平治豪車來到四川通江縣，然後來到一家租車行租了一輛寶馬車，又幹起了「老本行」，幸好終於落網，否則更多受害人將出現。