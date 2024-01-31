新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委成為關鍵少數，也有條件左右立院龍頭勝負，藍綠正副參選人29日為此先後拜會民眾黨團洽談。前立委郭正亮30日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，綠營真正的操盤人不是民進黨立院黨團，而是想穩住政權的總統當選人賴清德，真正在發動游錫堃一定要選上院長的人就是他，他手上才有人事任命權的籌碼。而柯建銘跟蔡其昌都認為不會贏，所以他們就覺得：我跟你一頭熱幹嘛？

「現在有一個弔詭的現象，你看游錫堃好像在那邊一頭熱，那你不覺得柯建銘時不時就射冷箭嗎？」郭正亮提到，然後蔡其昌那天跟他一起去拜訪，跟他在一起擺出那個臉（主持人盧秀芳：臉超臭！）？「我跟你講，事實上真正在發動游錫堃一定要選上院長的人，是賴清德！」

「因為賴清德他有人事任命權！所以事實上他是真正的操盤人，根本就不是民進黨的立院黨團嘛！」郭正亮指出，所以跟柯建銘是沒有關係的，就是賴清德！因為賴清德認為他要穩住他的政權，他一定要拿下立法院長。「只有他手上有籌碼啊！不然柯建銘有什麼籌碼？柯建銘又沒有人事任命權。所以他已經做了很多交易了，很多接觸了！而游錫堃是銜賴清德之命在拚命，簡單講是這樣。」

郭正亮直言，柯建銘跟蔡其昌就是認為不會贏，所以他們就覺得：我跟你一頭熱幹嘛？