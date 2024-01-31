中研院開發出台灣第一台「5位元超導量子電腦」，創下台灣量子科技發展里程碑，也讓不少人好奇，到底量子電腦與傳統電腦有何不同。簡單來說，量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，全球先進國家皆已積極投入研發，更被看好是繼AI之後的下一代科技產業。

據《工商時報》報導，量子電腦有別於現今的位元電腦，特色在於驚人的運算速度，可以處理連超級電腦也無法解決的複雜運算，未來一旦實際應用，將顛覆生化製藥、人工智慧、網路與金融科技等領域。

中央社報導中形容，如果以走迷宮為例，傳統電腦需要一條一條路逐條走完，才能確定到底哪一條路可以抵達出口，可是量子電腦可以同時走多條路，一次就能找到出口。

目前IBM、Google等科技大廠都大力投入量子電腦的研發，而據韓媒近期發布的全球量子技術領域國家排名，前5強依序是中國大陸、日本、歐盟、美國與南韓。

大陸《科技日報》近日引述安徽省量子計算工程研究中心消息報導，截至15日上午10時，大陸第3代自主超導量子電腦「本源悟空」，已經為全球用戶成功完成3萬3871個運算任務，全球60多個國家遠端存取「本源悟空」突破35萬人次。其中，來自美國用戶訪問次數，位居境外訪問第一。