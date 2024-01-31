藍綠兩黨將在2/1針對立法院長寶座展開攻防，也讓手握8席立委的民眾黨成為兩方爭取對象。然而民進黨內部卻出現不同調，尋求連任院長的立委游錫堃善意回應白營訴求，總召柯建銘卻頻頻對民眾黨開砲，游本人臉書也遭大量綠營支持者留言抨擊。對此，媒體人張禹宣直言，「游錫堃現在裡外不是人，民眾黨不理、民進黨內部也不挺」。

張禹宣30日在節目《關鍵時刻》提到，針對拜會民眾黨，國民黨準立委韓國瑜有黨團背書，已經先處理好家務事了，用全部54票展現實力；反觀游錫堃，不但民進黨總召柯建銘不挺，且針對民眾黨提出的立院改革，臉書更只能寫僅代表「個人意見」，民眾黨態度就會差很多。

針對游錫堃在臉書表態，贊同民眾黨提出的修法「建立國會聽證調查」、第一會期修法強化「人事同意權審查」、第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」等4項承諾，並支持白營提出的朝向建立常設委員會單一召委制度。張禹宣剖析，游錫堃表現出的態度就是，「我沒有票，我也沒辦法叫民進黨」。

張禹宣認為，游錫堃現在裡外不是人，民眾黨不理、民進黨內部也不挺，堂堂一個立法院長被媒體人周玉蔻在節目上修理，結果綠營沒有半個人替游講話。此外，張禹宣還提到，游錫堃因為接受民眾黨4項承諾，慘遭綠支持者洗板怒轟，甚至還有網友叫游退黨。

除此之外，針對柯建銘屢屢開嗆民眾黨，張禹宣稱，是要跟游錫堃說一件事，「民進黨的立場就是不支持綠白合」。張更強調，綠委蔡其昌29日拜會民眾黨當天臉色很臭，並沒有站在游錫堃一邊，完全是來督軍的。