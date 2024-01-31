農曆新年即將到來，各大企業也紛紛舉辦尾牙，其中抽獎環節更是最被期待的。但有網友抱怨，自己公司的尾牙頭獎是全新iPhone，然而一看包裝卻發現背後真相，直呼實在太黑，引起討論。

男網友在Dcard發文表示，公司的尾牙頭獎是iPhone，原先大家期待不已，然而有人發現，該隻iPhone是之前公司某行銷部門的公共手機，已經使用好一陣子，當時公司說要換新的，沒想到竟然被拿來當作尾牙頭獎。

原PO說，會知道的原因，就在於包裝外盒上有一個黑點標記，跟那隻共用手機的外盒一模一樣，頭獎竟然是二手貨，「我實在搞不懂公司這波操作」。

對此網友也分為兩派，一派網友認為公司太扯：「真的滿傻眼的，頭獎價值竟然沒超過5萬台幣」、「頭獎是一隻不知道多少人摸過的二手貨，確實滿黑的」、「我家人的公司頭獎是10年以上的二手洗地機，癌發黃了」、「我還抽過辦公室淘汰換下來的空氣清淨機，連濾網都沒清，而且這台當初是贊助商免費送的」，但另一派認為尾牙本來就不是義務：「有規定尾牙獎品一定要全新嗎」、「我傳產20年沒吃過尾牙春酒，這樣有沒有安慰到你」、「我們家頭獎價值只有2000不到」、「有就不錯了，二手哀鳳15隨便都能賣個2萬」。