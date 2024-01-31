台中捷運藍線在大選期間備受矚目，行政院29日宣布核定藍線綜合規劃、台鐵海線雙軌化可行性研究，引發熱議。民眾黨前立委蔡壁如30日在《新聞大白話》節目提到，她與蔡其昌在競選立委時，對方曾找行政院長陳建仁來背書，結果陳揆竟「俗辣」沒幫蔡背書，一番直言笑翻來賓。

「事實上它是從市區一直到梧棲港，它等於是台中市的大動脈！那為什麼需要12年，他都不給它核定？那個根本早就應該可以過的！」蔡壁如質疑，「再來另外一條，就是我選舉的那個海線。海線的鐵軌還有單軌的，這哪個年代了？中華民國還有單軌的，而且還在台中市、直轄市。」

蔡壁如提到，「所以我選舉的時候，我說：我們台中人是稅金繳比較少嗎？我們是比較『細漢』（小弟）嗎？然後那時候我跟他（蔡其昌），就是我當時政見的三大保證。」

「齁他當時還罵我：妳這個空降的，妳又不懂！」蔡壁如直言，「罵了半天，結果最後呢？他去找了那個陳建仁來幫他背書，在選前的那個12月20幾號的時候。啊那陳建仁呢？我看也是一個俗辣（沒擔當的），也沒幫他背書！（全場大笑）」

蔡壁如強調，「那時候我都還跑去那個沙鹿，想說陳建仁要來宣布藍線捷運，然後海線的那個鐵軌要雙軌化了？那為什麼拖到昨天才終於宣布？」

蔡壁如表示，「這是給台中帶來的新年禮物，我都覺得很好，口水也到此為止。但我們地方的鄉親都說：蔡壁如那是妳爭取來的！因為昨天蔡其昌去花好大的廣告說，他為鄉親爭取這個，結果我們地方的鄉親說：蔡壁如那是妳爭取來的！如果妳沒來選舉哪會有？（王鴻薇：真的！）