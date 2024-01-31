美軍在約旦邊境的小型基地「Tower 22」28日遭遇無人機攻擊，釀成3名美軍死亡、34人受傷。圖為美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）2023年10月拍攝的衛星畫面。（資料照／美聯社）

Biden says he has decided how to respond to attack in Jordan

約旦美軍基地遭親伊朗民兵無人機攻擊，造成美軍3死和至少34傷，外界預期美國將發動報復性攻擊。美國總統拜登今天拍板，他已決定如何回應，伊朗要為這起攻擊負責，但他也說，不需要在中東爆發更廣泛的戰爭！

根據美國有線電視新聞網CNN報導，拜登向記者表示，他已經決定如何應對這次襲擊，但拒絕提供更多細節。拜登認為，德黑蘭要承擔責任，「因為他們向襲擊者提供了武器」。拜登也補充，在尋求懲罰肇事者、降低他們的能力和恢復威懾力時，「我認為我們不需要在中東爆發更廣泛的戰爭。這不是我要找的。」。當被問及美國的預期反應是否會阻止未來的攻擊時，拜登表示，「我們拭目以待」。

拜登自約旦美軍基地28日遇襲後，一直在權衡各種選項，外界預期美國將發動報復性攻擊，但是回擊的時間不明。對於美方可能展開的報復行動，美國白宮國家安全會議發言人柯比指出，「你們將看到的很可能是多層次方式，不僅是一次行動，可能是多重行動。」美國國務卿布林肯也口徑一致，認為美國的應對措施將是「多層次的、分階段的，並隨著時間的推移持續下去」。美國官員週一對CNN表示，美國的反應可能比先前美國在伊拉克和敘利亞針對伊朗利益的打擊更為有力，但美國不太可能在伊朗境內發動攻擊。

眾議院情報特別委員會的民主黨眾議員吉姆·海姆斯(Jim Himes)表示，反應將很重要，希望能夠發出非常強烈的信號，同時又不會大幅增加美國與伊朗爆發戰爭的可能性。

共和黨批評者長期以來一直指責拜登綏靖伊斯蘭共和國，並認為最近發生的事件就是結果。阿肯色州參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)說：「應對這些攻擊的唯一答案必須是對伊朗和整個中東地區的伊朗恐怖勢力進行毀滅性的軍事報復。如果做不到這一點，就會證實拜登是一個不配擔任三軍總司令的膽小鬼，」

拜登可能在 2024 年大選中的對手川普抨擊拜登軟弱，並指責他將美國拖入另一個中東泥沼。

距離拜登正式下令結束長達兩年的伊拉克戰爭任務還不到三年，美國已經捲入了更廣泛的中東地區的戰爭，這場戰爭讓美國疲憊不堪，拜登政府防止局勢升級的努力也並未奏效。繼對美國軍事設施發動160多次襲擊之後，美國對整個地區伊朗支持的民兵進行了打擊，但這並沒有阻止28日的無人機襲擊。儘管美國對葉門的發射場和基礎設施進行了輪番空襲，但針對紅海商業航運的飛彈和無人機攻擊並未停止。拜登現在已經陷入了總統們經常面臨的境地，因為擺在他們面前的所有潛在選擇都是糟糕的，而尋求減緩危機加深的任務本身可能最終會加劇危機。