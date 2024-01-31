蘋果iPhone 2024臉綠了？！有「地表最強蘋果分析師」稱號的天風國際證券分析師郭明錤30日發布最新研究報告指出，其供應鏈調查顯示，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部，衰退15%，研判今年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。衰退原因包括：高階手機新設計典範出現與在中國大陸市場的出貨持續衰退。與去年同期相比，蘋果過去數週在中國大陸每週出貨量均衰退約30–40%。

郭明錤在最新報告條列七大項，第一項直接指出，最新的供應鏈調查，Apple已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部 (衰退15%)。2024年全球主要手機品牌中，Apple可能是衰退幅度最大者。

郭明錤指出，iPhone 15系列與新款iPhone 16系列的出貨量預計將分別在今年上半年與下半年均年衰退10–15%。iPhone 因面臨結構性挑戰，2024年出貨量顯著衰退，包括高階手機新設計典範出現與在中國大陸市場的出貨持續衰退。

郭明錤進一步補充，高階手機新設計典範為 AI (生成式AI)手機與摺疊手機。至於在中國大陸市場衰退主因，是華為歸來與摺疊手機逐漸成為高階用戶換機首選。

郭明錤稱，受益於需求因高度整合生成式 AI功能而優於預期，三星已上修 Galaxy S24系列的2024年出貨量5–10%，與此同時蘋果卻下修了今年上半年 iPhone 15出貨預估。

他特別提到，與去年同期相比，蘋果過去數週在中國每大陸週出貨量均衰退約30–40%，而此趨勢預期將延續下去。衰退的主因為華為歸來，以及摺疊手機逐漸成為中國市場高階用戶的首選。

報告最後推估，蘋果最快在2025年，才會推出設計改變較大的 iPhone 新機型與發布更全面性 / 有差異化之生成式 AI 生態 / 應用，在此之前上述結構性挑戰可能將持續不利於蘋果的 iPhone 出貨動能與生態成長。