李雅英把跳舞影片上傳社群平台，被朋友看見因而被介紹進入啦啦隊。 （圖／侯世駿攝）

有「全民表妹」之稱的韓國啦啦隊女神李雅英，自國中開始投身習舞。2014年，她誤打誤撞以啦啦隊成員身份正式踏上應援舞台，然而，這段啦啦隊生涯僅維持一年，就因兒時的舊傷復發讓她不得不告別應援舞台，回歸職場。直到2020年，她重新振翅回到啦啦隊，並以亮眼的表現吸引台灣球團的目光，今年1月正式成為T1聯盟台啤永豐雲豹職業籃球隊旗下啦啦隊「浪LIVE電豹女」一員。

提到接觸舞蹈的契機，李雅英回憶她國中時和朋友一同表演BoA的〈My Name〉，事後她收穫許多親友們的稱讚，儘管李媽媽希望她專注課業，但李雅英發現她能透過舞蹈提升自信心和力量，於是毫不猶豫地決定追尋這個夢想。除了參與跳舞社團外，她在大學時還選擇了舞蹈科系，深入研究爵士和嘻哈舞蹈。

李雅英於2014年加入樂天巨人啦啦隊，但僅一年就因為腳受傷退出休養。（圖／侯世駿攝）

由於家人反對她以跳舞謀生，李雅英只好把舞蹈當作業餘興趣，乖乖當上班族，有一次友人看到她上傳的跳舞影片，將她引薦給韓國職棒樂天巨人隊老闆，「我跟媽媽說給我一年時間」，有了媽媽首肯，李雅英2014年正式以啦啦隊員身分出道。

怎料李雅英啦啦隊生涯僅維持一年，便因兒時車禍的舊傷復發，當時她韌帶斷掉、腳踝也腫成兩倍大，不只醫生勸她專心養傷，連奶奶也警告她：「如果不想走路就繼續跳！」李雅英只能無奈退出專心養傷，並重返職場，之後她在模特兒圈闖出一片天，又碰上疫情攪局。

事隔6年，李雅英因疫情再次萌生重返球場的念頭，也在朋友牽線下順利回到啦啦隊。（圖／侯世駿攝）

李雅英自嘲是個工作狂，也容易未雨綢繆，只要有空檔就想把時間填滿，所以她手頭握有皮拉提斯、課後輔導、看護等多項專業證照。因疫情無法出國工作期間，她萌生重返啦啦隊的念頭，家人看她這幾年的工作表現，也從反對轉為支持，剛好李雅英身邊有許多「貴人」，在朋友介紹下，她時隔6年回到球場應援。

現在同時兼顧模特兒與啦啦隊的李雅英，表示她的舊疾已經穩定，跳舞時也會在腳上穿護具預防，雖然啦啦隊需要付出更多體力，但她認為兩份工作各有魅力。喜愛多方嘗試的她，當初接到台灣邀約，更是毫不猶豫答應，她笑說自己不忌口，來台灣不擔心飲食文化差異，反倒比較害怕有語言隔閡，好在身邊有翻譯輔助，而她為了直接和台灣球迷互動，也在韓國聘請1對1中文家教，但她坦言才剛上課，目前會說「聽不懂」、「謝謝」等簡單詞彙，音調對她是一大挑戰，哀喊：「比起ㄕ，ㄩ的發音更難！」

李雅英來台吸引百名粉絲接機，為了回饋粉絲她積極學中文。（圖／台啤永豐雲豹球團提供）

她訪台當天，機場聚集百名粉絲接機歡迎，李雅英說過去有遇到台灣粉絲特地到韓國球場支持她，但她沒想到會有這麼多人接機，讓她感動直呼：「像做夢一樣！」未來她除了在球場跳舞，也希望有機會在台發展模特兒工作，家人對於她來台工作也相當支持，還要她好好努力，有機會想一起來台灣旅遊。

李雅英不忌口，來台灣絲毫不擔心飲食文化差異。（圖／台啤永豐雲豹球團提供）

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