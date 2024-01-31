民眾黨前秘書長謝立功近期頻頻與黨內槓上，先是點名同黨準立委黃珊珊應為敗選辭職，又爆出黃有雙重黨籍，引發外界熱議。對此，謝立功昨（30）日在廣播節目上透露，在他一系列批評黃珊珊後，有再見到柯文哲，並爆柯的反應。

謝立功昨在廣播節目《新聞！給問嗎？》表示，民眾黨立委張其祿是學界出身，當任期一到，就要回學校了，他透露，台灣新故鄉智庫協會29日召開會員大會和理監事會，作為理事長的柯文哲和副理事的他都有出席，但同樣是副理事的張其祿就請假沒有到，這讓主持人康仁俊立刻問謝，有跟柯聊到天嗎？

針對問題，謝立功說有和柯文哲一起拍照，康仁俊再追問，有沒有跟柯抱一下？柯有沒有提醒他，別再一天到晚講黨內的事？謝立功則回應，他們兩人一句話都沒講，這讓康仁俊直呼「這更慘好不好？」

謝立功坦言，那場會議多是在針對智庫的功能性進行討論，不太適合講悄悄話，但柯文哲確實該主動來約他一下，「因為我們約他都不一定約的到」。