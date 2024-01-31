今天各地大致多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，北部白天高溫22至25度，其他地區26至29度；周五（2月2日）東北風影響，北部、東半部有雨，氣溫略降。下周三、四（7、8日）小年夜鋒面通過及大陸冷氣團影響，中部以北有雨，各地明顯轉冷；氣象專家賈新興表示，農曆春節期間偏乾冷，之後漸轉暖偏濕。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今明兩天風向轉東南風，白天溫暖如春、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。今各地氣溫：北部14至27度、中部14至29度、南部13至31度、東部15至28度。

周五有一小股東北風，影響輕微，北海岸及東半部有局部短暫雨，北部氣溫微降；周六、日（3、4日）氣溫回升，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；下周一、二（5、6日）另一小股東北風，迎風面再轉局部短暫雨。

吳德榮指出，下周三起鋒面南下，降雨範圍擴大至中部以北，鋒後冷空氣逐漸南下，明顯轉冷，並影響春節前後天氣；至於冷空氣等級，各國模式仍不一致，應持續觀察。

賈新興在臉書發文表示，下周三、四鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北、東半部轉有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨；預報資料顯示，農曆年假期間偏乾冷，之後漸轉暖偏濕。