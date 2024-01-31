國際透明組織發表全球各國的「清廉印象指數」，今年台灣得分與排名均略有退步，以67分排名全球第28名，在亞洲仍領先南韓與中國大陸。對此，法務部廉政署表示，我國廉政建設與國際接軌的決心堅定不移，將持續強化國內廉政工作，研修制定揭弊者保護法，建構貪汙零容忍，積極促進公私部門各領域的清廉。

國際透明組織發表的全球各國清廉印象指數，台灣在2023的得分為67分，比2022年退步1分，在全球180個國家與地區中，排名從25退步到28名。

廉政署表示，2023 年清廉印象指數（CPI），台灣以67 分排名第 28 名，超越全球 84％受評國家，仍居全球廉潔前段班。

廉政署指出，我國廉政建設與國際接軌的決心堅定不移，前年率先全球，召開《聯合國反貪腐公約》第二次國家報告國際審查會議，檢視我國反貪腐工作成效；去年更與各部會齊心戮力以赴，修正《國家廉政建設行動方案》，在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，凝聚公私部門力量，維護國家清廉形象，盼為廉能政府打下堅韌基礎。

廉政署說，廉政署除向外深化鏈結國際，但國內強化廉政韌性的腳步亦未曾停歇，將持續落實《聯合國反貪腐公約》精神，研擬完整可行的國家廉政政策，諸如研修制定揭弊者保護法，建構貪污零容忍；推動企業服務廉政平台，致力於公私交流；精進機關採購廉政平台，提升公開透明度；持續舉辦「透明晶質獎」，讓典範轉移擴散。廉政署強調，這些廉政舉措，不僅對內積極促進公私部門各領域的清廉，對外也向國際社會展現我國廉政建設工作的成果。