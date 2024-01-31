台大婦產科醫師施景中分享，2016某個周末的半夜，接到老友的電話去急診室幫忙，遇到一個產後大出血的孕婦，經過急救順利康復，後來他輾轉得知，原來當初這位產後大出血的孕婦，竟是女兒在北一女的英文老師，讓他感覺世界很小。

台大婦產科醫師施景中近日在臉書上分享，2016年某個周末的半夜，他接到婦產科同行老友的電話，說有一位產後大出血的孕婦，需要他到急診處幫忙，經過急救治療以後，這位孕婦順利康復。

施景中表示，後來他才知道，那位產後大出血的孕婦，竟是女兒在北一女的英文老師，雖然沒有直接教到女兒，但只能說世界真的很小；而孕婦的老公則是在專門在製作防PM2.5的產品，在疫情初期、口罩還沒大量生產的時候，確實幫到不少人，他們的防霾口罩及PM2.5口罩，都是可以水洗反覆使用的。

施景中指出，幾天前他收到當年那位孕婦寄來的包裹，打開發現是她先生研發的新產品，其中一個是客製化的防霾抗PM2.5口罩，把女兒的漫畫嵌入到口罩表面，成為獨一無二的「藝術品」，他很喜歡。另外2個膠原蛋白防霾抗PM2.5口罩，可以護膚，還沒上市，對方也先寄來給他使用，甚至還送了一個PM2.5的偵測儀。

施景中也說，奉勸年輕的的醫生學弟妹們，請大家要精進自己的醫學知識與技術。這個世界很小，「你醫治過的病人，你可能不會放在心上，但是轉過頭，他們可能就在你身邊，而且一直都會記得。」