第一、規範實收資本額新臺幣20億元以下上市公司自民國114年起編製113年永續報告書，並為鼓勵企業參考國際準則，於作業辦法加入可參考SASB準則揭露行業指標資訊。

第二、為強化氣候資訊揭露內容，修正作業辦法溫室氣體盤查及確信情形，且自114年起至116年止，依下述時程適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

1.第一階段，114年應揭露之上市公司為實收資本額達100億元以上之上市公司、鋼鐵工業及水泥工業。

2.第二階段，115年應揭露之上市公司為實收資本額達50億元以上且未達100億元者。

3.第三階段，116年應揭露之上市公司為實收資本額未達50億元者。

第三、為鼓勵上市公司重視永續報告書編製與申報，明訂永續報告書宜經董事會決議通過。考量上市公司編製永續報告書及確信作業時程規畫實務，上市公司應完成申報永續報告書時點調整為每年8月底前。