中部一名人夫到台中市按摩店按摩後，與竟然與店內按摩女發展出婚外情，某日與按摩女一起在店內半裸鬆一下時，當場被妻子及兒子抓姦，未料丈夫變本加厲經常帶小三外出過夜，小三甚至到原配兒子臉書留言「你爸愛我...有空可以來店裡找阿姨按摩，如果不喜歡我，店裡有越南妹妹」。元配氣得提告求償50萬，最後法官判賠40萬確定。

根據判決書，人妻向法院指控，丈夫從2022年2月起，頻繁到按摩店按摩，某日卻接獲一通電話，指丈夫在店內找女人，她立刻帶著兒子趕到店內，當場抓到丈夫與一名女子赤裸上身。但丈夫事後並未收斂，反而每天前往按摩店蘇一下，還常常半夜與該位按摩女過夜，最讓她傷心的是，丈夫服用的壯陽藥物嚴重短少，讓她懷疑按摩女就是小三。

元配更控訴，該名小三不但不避諱，更在他的兒子臉書留言，「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我，他還開店給我做，你能對我怎樣，他時常在店這邊。有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」，氣得提告小三與丈夫求償50萬。

但小三開庭時辯稱，男方只是自己客人，除了替他按摩外，並無任何親密行為，而且自己的臉書被盜用，內容不是她所發。

但法院調查後，認定小三提不出臉書帳號被盜用證據，且她與男方半裸抱在一起被元配當場抓到，雖無從認定兩人有性行為，但侵害焦女配偶權屬實，判決應連帶賠償40萬元。