新生代女星王淨去年2月被爆出與男星曹佑寧熱戀中，更被目擊牽手逛夜市，還曾一同到日本旅遊，對此，也在活動中大方認愛；如今兩人已交往1年的時間，竟突然傳出已經低調登記結婚，親友更透露，他們將到海島蜜月。

根據《鏡週刊》報導，王淨與曹佑寧身邊友人爆料，兩人已經低調結婚，之後也在規劃到海島蜜月旅行；對此，王淨的經紀人未做出回應，至於曹佑寧的經紀人則表示，感謝關心，有好消息都會與大家分享「請不要比我們著急啦！」

事實上，王淨與曹佑寧自去年大方坦承戀情後，不時透過社群放閃，去年聖誕節時，曹佑寧也曬出自己抱著王淨的合影，透過螢幕都能感受到充滿著粉紅泡泡的氛圍，甚至兩人還曾在IG上鬥嘴，閃瞎不少網友，讓人忍不住直呼「看到留言直接忘記文案在說啥，看你們放閃就飽了啊」。

然而，王淨先前接受雜誌專訪，曾透露自己改變很多，過去認為戀愛要用盡力氣、敢愛敢恨、轟轟烈烈的，如今她所嚮往的愛情是在日常中能接受彼此「要先學會愛自己，才有力氣去愛別人」。