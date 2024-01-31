台南、嘉義上班注意請快改道！國道1號下營路段清晨7時半左右，發生一起5車追撞事故。根據國道高路局表示，國道1號南下300.6K下營路段，有5輛車發生追撞，目前占用全線車道，高公局立刻封閉路段進行清除，目前整條路段封閉，警方正疏導處理中。

駕駛注意！國1南下瑞隆路段「4大車」追撞 車流回堵5公里
電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里
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