台南、嘉義上班注意請快改道！國道1號下營路段清晨7時半左右，發生一起5車追撞事故。根據國道高路局表示，國道1號南下300.6K下營路段，有5輛車發生追撞，目前占用全線車道，高公局立刻封閉路段進行清除，目前整條路段封閉，警方正疏導處理中。