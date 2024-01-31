上班族快改道！國1南向下營路段「5車追撞」 全線封閉塞爆 07:582024/01/31 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族快改道！國1南向下營路段「5車追撞」，全線封閉塞爆。(翻攝國道高速公路局影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南、嘉義上班注意請快改道！國道1號下營路段清晨7時半左右，發生一起5車追撞事故。根據國道高路局表示，國道1號南下300.6K下營路段，有5輛車發生追撞，目前占用全線車道，高公局立刻封閉路段進行清除，目前整條路段封閉，警方正疏導處理中。 駕駛注意！國1南下瑞隆路段「4大車」追撞 車流回堵5公里 電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里 過年返鄉出遊！桃園龍潭「這些地方」容易塞 用路人請注意 #國道1下營路段 #5車追撞 #連環撞 #道路封閉 也許您會感興趣 推薦閱讀 追尾畫面曝光！三重忠孝橋機車連環撞 3騎士犁田慘摔 08:412024/01/09 社會 國3北上16.3公里5車連環撞 驚悚！汽車被撞爛1人命危 11:572024/01/08 社會 國道1號南向雲林系統段 2車碰撞！僅外線車道可通行 06:592024/01/28 社會 台74線「崇德-北屯」明起2晚雙向封閉 用路人請改道 12:122024/01/19 生活 國道逆向影片曝光！肇事男釀1死3傷 車主僅1秒時間反應 23:012024/01/27 社會 科達搶進板橋蛋黃區 攜手台灣松下營造推日系小豪宅 11:172024/01/24 財經 台66事故！6車連環撞 轎車「擠壓成球」釀1死4傷 18:312024/01/15 社會 高捷輕軌新路段再遭撞 砂石車倒車將列車撞破相 12:332024/01/10 社會 彰10大測速照相路段出爐 這支狂抓16094違規榮登「桿王」 09:432024/01/19 社會 宜蘭發布低溫黃燈 公布中、北橫下雪機率高路段 18:282024/01/22 生活 下營上帝廟年貨大街橫跨春節登場 歡迎求平安兼走春 12:482024/01/29 生活 合歡山這路段仍結冰 限加掛雪鏈車輛通行 09:292024/01/28 生活 台66線4車追撞！轎車女駕駛遭殃卡車內 消防幫拉出急送醫 12:152024/01/18 社會 「追雪族」注意！公路局：北橫、合歡山6大路段恐結冰祭管制 13:402024/01/21 生活 開車族注意！ 新北「5路段」停車格2月開始收費 19:502024/01/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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