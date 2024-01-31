大陸民航局昨（30）日宣布，從2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行。國防安全研究院國家安全研究所長沈明室認為，意味打破海峽中線象徵意義，並加大台灣空防監測壓力。

針對大陸民航局片面宣布改變航線，據《中央社》今報導，沈明室認為，此舉顯然是針對總統大選結果來的，將當初的善意收回去。

報導指出，沈明室認為大陸啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行，對台海安全影響較大，中共軍機、民航機恐沿著海峽中線飛，甚至可能跨越，使台灣空防監測壓力加大。他並直言，中共用航線的改變，可執行介於戰爭與和平間的灰色地帶行動。

M503航路基本上與台灣海峽中線平行，並貼近其西側，引發高度關注，2015年1月12日大陸官方公布飛航公告（NOTAM），要在東南沿海畫設新的國際民航航線M503與W121、W122及W123航路。當時是馬英九執政時期，經多次協商，陸方在同年3月20日公告，雖啟用M503航線，但實際路徑會往大陸西移6浬，並採「由北向南」單向航行，而東西向連接航路的W121、W122及W123暫不啟用。

未料蔡英文執政後，大陸民航局在2018年1月4日突單方面宣布啟用M503航路的北上航線與W121、W122及W123等銜接航線。