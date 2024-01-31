全球記憶體解決方案領導者鎧俠株式會社宣布為業界首款通用快閃記憶體(UFS)4.0版提供樣品，這是專為汽車應用設計的嵌入式快閃記憶體裝置。這些全新高效能裝置以小型封裝提供快速的嵌入式儲存傳輸速度，專為車載資通訊、資訊娛樂系統及ADAS等各種新一代汽車應用打造。鎧俠UFS產品效能提升，包括循序讀取寫入速度，使汽車應用得以利用5G連線優勢，縮短系統啟動時間。