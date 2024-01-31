鎧俠率先引進UFS技術，持續推動技術發展。全新UFS 4.0版裝置將鎧俠創新的BiCS FLASH 3D快閃記憶體和控制器整合於JEDEC標準封裝中。

全新鎧俠裝置支援高速連結啟動序列(HS-LSS)功能，使裝置和主機之間的連結啟動(M-PHY和UniPro初始化序列)能以快於傳統UFS的HS-G1 A級速率(每秒1248百萬位元)執行。與傳統方法相比，預期將使連結啟動時間縮短約70%。

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