小兒科醫師陳敬倫日前分享家中就讀國小五年級兒子的數學題目，要算出梯形中對角線圍成的兩邊三角形塗色面積，結果為了教孩子，自己卡關一個晚上，不解「這是小學生要會算的題目嗎？Orz」

陳敬倫在臉書表示，對數學有點自信，但沒想到日前教兒子小五生的數學題竟卡關，題目很簡單，是求梯形中對角線圍成的左右兩邊三角形塗色面積，一開始他用代數算出答案，想了一個晚上，找出一個可能是小學生的解法，但還是有點難，於是上網徵求更簡單、小學生可以理解的解法。

醫師爸先畫一個和題目全等的梯形，並上下顛倒，合併成一個平行四邊形來計算。（翻攝自臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師FB）

陳敬倫解釋，他的解法是先畫一個和題目全等的梯形，並上下顛倒，合併成一個平行四邊形，也畫上對角線，將左下角設為A，右邊的點設為B，A到B是68，再將剛剛畫的對角線上的點設為C，再連接AC，所以三角形ABC的面積就是68×21÷2。

陳敬倫說，然後將B上面的點設為D，A到D中間的點設為E，而三角形ABC面積和三角形BCD因為底跟高一樣，所以相等，三角形BCD面積又跟三角形BDE相同，因為平行四邊形的對角線切成兩個全等的三角形，梯形內的塗色面積左右兩塊也相等，所以答案就等於68×21÷2×2=68×21=1428，但很疑惑這是小學生應該會算的題目嗎？

對此，網友看了紛紛留言，「這感覺對小學生太難了，還是現在的小學生已經進化？」、「這解法比代數還難啊⋯」、「數學不會就是不會，直接放棄」，也有網友提出其他解法「將題目梯形的高度設為21+K，灰色面積等於 2x(68x(21+k)/2 - 68xk/2)，約分後等於68x21，如果用孩子聽得懂的方式說：左邊灰色面積等於大三角形減小三角形，公式底x高/2，底相同只有高不同，所以面積就是底（68）x高的差（21）再除以2，但因為有兩個還要乘以2，所以答案就是68x21＝1428」。