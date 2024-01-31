相對於人工調味料，以天然香料來調味，不僅增加食物風味，對人體健康也有好處，中醫師指出，食用肉桂、大蒜有助膽固醇與具保護心血管功用，辣椒、薑黃則有抗發炎的效果，至於生薑可以降低暈車、暈船、暈機等的嚴重程度，甚至有助緩解化療導致的噁心和嘔吐。

中醫師余雅雯在臉書粉專PO文指出，蔥、薑、蒜、肉桂、茴香、辣椒等香料，是人們生活中經常用到的調味料。在食物煎炒烹炸的過程中加入它們，會使菜餚味道更鮮美。

余雅雯指出，全球烹飪中常用的香料有100多種，除了調味、增加食物口感之外，一些香料中還含有對健康有益的物質，如抗氧化劑等，可以起到保護細胞、抵抗炎症的作用。

以下為5種有降血糖、抗發炎功用的香料，適量食用聰明健康好處多多。

■肉桂：在不添加糖的情況下，烹飪過程中添加該香料，可以給食物帶來甜味。對血糖高的人來講，烹飪過程中添加肉桂尤其有益。有研究發現，肉桂有助於降低2型糖尿病患者的血糖。還有研究發現，肉桂對心臟健康有益，可降低膽固醇和三酸甘油脂，這對於有更高心血管疾病風險的糖尿病患者尤為有益。

■薑黃：薑黃的主要成分之一是一種被稱為薑黃素的物質。研究發現，薑黃素可能與大腦中的炎症減輕有關，而大腦中的炎症則與阿茲海默症和憂鬱症的發生有關。此外，薑黃素還能有效減輕關節炎患者的疼痛和腫脹。

■生薑：食用生薑在亞洲已有數千年的歷史，可以緩解胃部不適、腹瀉和噁心。有研究發現，食用生薑能有效緩解懷孕相關的噁心，減少手術後的胃部不適。還有一些研究發現，生薑可以降低暈車、暈船、暈機等的嚴重程度，甚至預防症狀。此外，還有研究發現，生薑與抗噁心藥物一起使用時，有助於緩解化療導致的噁心和嘔吐。

■大蒜：大蒜有助於心臟健康，有研究發現，食用大蒜與血管柔韌性增加有關，尤其是在女性中。血管柔韌性增加，有助於擴張血管，降低心血管疾病風險。此外，還有研究發現，食用大蒜與膽固醇和三酸甘油脂降低相關。

■辣椒：辣椒中含有一種叫做辣椒素的物質，可能具有緩解疼痛、抗炎、抗氧化、抗癌和調節血糖的潛在作用。

余雅雯指出，烹飪過程中添加香料，能使食物變得美味，也有助於健康。但有兩點需要注意：首先，飲食中添加香料，只是健康生活方式的一種補充，並不能代替相關疾病的藥物治療，或者原有的健康生活方式；其次，正確的烹飪方式也很重要，如果烹飪方法不當，如燒烤，則會降低香料中抗氧化劑等有益健康的物質。