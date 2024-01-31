許多民眾喜歡到好市多採買並在社團分享好物，有會員在賣場看到一款莓果多穀燕麥餅乾，她曾在飛機上吃過，覺得很香很好吃；不少吃過的網友大讚這款餅乾成分較單純，「市面上少見的非棕櫚油製餅乾，看到就直接帶回家了」、「現在送禮流行實用跟健康的，過年送禮完全可以。」

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文分享，日前在賣場發現一款莓果多穀燕麥纖餅，她曾在虎航上吃過，覺得很香很好吃，沒想到好市多竟然有賣。

該款餅乾一盒369元，裡面共有30包，每包2片，原PO表示很適合過年送禮。許多吃過的網友大推「感謝情報，之前在虎航上吃到也很喜歡」、「今天買了1盒，滿好吃的，小孩也愛」、「這牌子的燕麥片也好吃，我女兒很喜歡」、「我都買來放公司，肚子餓可以當點心」、「試吃覺得不錯，但還是甜了些。」

根據商品描述，這款餅乾使用高比例燕麥、黑麥等多種穀物，不使用人工香料、糖精及防腐劑，網友直呼「這是市面上少見的非棕櫚油製餅乾，看到就直接帶回家了」、「現在送禮流行實用跟健康的，完全可以」、「上次經過有試吃，就是健康的零食，不想太有罪惡感時可以吃。」