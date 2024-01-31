獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）日前對陣老鷹殺紅了眼，砍下NBA歷史第4高的單場73分，如此突出的表現也讓總教練奇德（Jason Kidd）拍胸脯保證，東契奇已經比自家傳奇巨星諾威茲基（Dirk Nowitzki）更出色，甚至接近麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）等人的水準。

奇德在職業生涯末期效力獨行俠，聯手諾威茲基奪下NBA總冠軍，因此領略過這位2023年名人堂成員的偉大之處，回鍋執教獨行俠後，奇德顯然有了新歡，並信心十足預測，東契奇將不只贏下一座總冠軍。

「東契奇是有史以來最好的球員，隊史從未見過能在24歲完成這些事的球員，我曾對自己說過，他比諾威茲基還棒，達成諾威茲基永遠做不到的事，現在是讓合適的人協助他摘冠的最佳機會。」

東契奇本季場均數據全面上漲，出賽37.5分鐘、34.7分、9.6助攻、37.5%命中率都創下生涯新高。部分球迷認為，現在談指上猶虛的東契奇是否比諾威茲基偉大，未免言之過早，不過諾威茲基在職業生涯第13個球季才終於成功奪冠，具備強大得分和組織能力的東契奇更有望擺脫生涯無冕的尷尬紀錄。