旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，東京住宿狂漲，價格已突破天花板，因此他現在去日本出差，都不會住東京市區，會選在東京隔壁的千葉縣住，因為一樣是膠囊旅館，不僅價格超便宜，還有專業的三溫暖可以使用，缺點就是店員和飯店設施都只有日文，對某些旅客來說可能有點難。

「日本人的歐吉桑」在臉書上發文分享，東京的飯店價格漲到突破天花板，對日本人來說，飯店每晚日幣15000元（台幣3173元）會貴到不想住，但是日幣10000元（台幣2115元）以下的住宿又經常客滿、訂不到，因此他每次去東京出差，都不會住在東京市區裡。

「日本人的歐吉桑」表示，如果想省錢，東京市區仍有許多便宜住宿，像是網咖和膠囊旅館，但使用這些旅館的客人品質參差不齊，因此若是為了出差，他偏好待在東京隔壁的千葉縣的膠囊旅館，而這些旅館不僅便宜，一晚只要日幣3500元（台幣740元），還有專業的三溫暖可用，真的很划算。

「日本人的歐吉桑」也整理出他愛住的5間千葉縣的膠囊旅館，表示旅館漂亮又乾淨，重點是超級便宜，不過缺點就是，服務人員大多只會講日文，飯店裡面的設施，也不會像觀光地區那樣有多種語言標示，因此對於某些旅客來說，可能會有點挑戰。

貼文引起網友討論，「這則要珍藏欸，感謝分享」、「東京市區外的住宿，真的便宜很多」、「看完以後絕對不會住在新宿那邊，住一晚就要5000」；另有網友則說，住宿的地點在哪裡，主要還是看行程，否則可能省了住宿費，但是通勤費用卻超貴。