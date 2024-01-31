最新發布的數據顯示美國消費者信心升至2021年底以來新高，12月職缺數創下3個月新高，顯示美國就業市場仍然強韌。

投資人正緊盯聯邦公開市場委員會（FOMC）周二召開為期兩天的貨幣政策會議。根據芝商所FedWatch工具，聯邦基金期貨市場押注美國央行維持利率於5.25%～5.50%不變的機率為97%，因此投資人將著眼於會後政策聲明是否有所轉變。

微軟、Alphabet和超微（AMD）等重要財報將於盤後公布，亦是市場關注焦點。

到目前為止，標普500指數有144家公司或約29%成分股已發布季報，其中約79%的業績表現優於華爾街預期，高出過去四個季度的平均值76%。根據LSEG的數據，分析師目前預期美股去年第四季整體獲利將比前一年同期成長5.5%，高於本月初預估的成長4.7%。

周二收盤，道瓊指數漲133.86點或0.35%，報38,467.31點。標普500指數跌2.96點或0.06%，報4,924.97點。那斯達克指數跌118.15點或0.76%，報15,509.90點。費城半導體指數跌68.28點或1.56%，報4,319.99點。

標普500指數11大類股漲跌互見，金融股漲1.20%，表現最佳；其次為能源股漲1.01%。房地產股跌0.91%，跌幅最大；其次為科技股跌0.74%。

重磅科技股普遍收黑，微軟跌0.28%、蘋果跌1.92%、亞馬遜跌1.40%、Alphabet跌1.34%、Meta跌0.24%、特斯拉漲0.35%。輝達漲0.49%，收在627.74美元，再創新高。

台股ADR全跌，台積電跌0.79%、聯電跌0.76%、日月光跌1.05%、中華電信跌1.33%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.26%。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.2：1。

標普500指數有80檔成分股創新高、無一創新低。那斯達克指數有126檔成分股創新高、75檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為103億股，過去20日均量為115億股。