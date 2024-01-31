單身的楊貴媚坦言已經思考過將來的一切事情。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚（右起）與嚴藝文、鍾欣凌在秋田拍攝外景。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

由楊貴媚擔任製作人，搭檔鍾欣凌、嚴藝文一起主持的實境節目《老少女奇遇記2》，近日在日本秋田進行第4趟拍攝。64歲的楊貴媚，談到上段超過20年的戀情，坦言交往期間曾有過結婚的衝動，但最後還是輸給時間，「不知道為什麼，交往太久就已經沒有激情，可能關係太像家人了」，處女座的她當時思考了1年多才主動提出分手，結束愛情長跑。

她說，雖然雙方分手後還是朋友，但鮮少打擾對方，就怕造成不必要的誤會。單身15年的她表示，現在還相信愛情，但不敢奢望，孝順的她希望將來遇到的另一半願意和她一起照顧年邁的父母。

對於未來，楊貴媚相當豁達，最擔心麻煩到兄弟姐妹跟他們的晚輩，所以已經想過放棄急救、生前契約、住養老村等計畫，「他們跟他們的孩子我都很愛，但我不需要他們扶養」。關於遺囑，她也侃侃而談，認真思考過要工作多久、會活到幾歲、身上的錢能用多久等實際問題。

連續4個月都到日本拍攝的楊貴媚，坦言心動想在當地置產，前陣子在長崎縣五島拍攝時也有詢問當地房價。她想起過去瞞著家人偷買屋，結果無意間被媽媽發現，差點引發家庭革命的故事。

從小家管嚴的她透露，因為媽媽捨不得她搬出家裡，所以不准她買房，她也不敢跟家人討論想購屋，「表演工地秀時，我有偷在台中買，那時第一次買房子就偷偷的付，想說我媽不會知道，結果有天我媽說寄來一張地價稅，就被她發現了」。她說，當時媽媽相當生氣，要她賣掉，還說絕對不會讓她去住，放在那只是養蚊子。

她也透露，曾在30幾歲時萌生離家出走的念頭，因為19歲出道的她，一直以來都把所有酬勞交給媽媽打理，希望一肩擔起養家的職責，不理解為何媽媽還是想要外出工作，「我叫我媽不要工作，因為我可以養她啊，我還賭氣說不然我住在家裡要幹嘛，沒想到我輸了，她把存摺、印章直接丟給我，我當下就認錯，雙手奉還給她」。