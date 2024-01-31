楊貴媚被當地雪景吸引。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文前往日本拍攝實境《老少女奇遇記》第2季，29日在秋田縣著名的「乳頭溫泉」，體驗日本特有的男女露天混浴溫泉。3人笑說，開拍前的溫泉池裡僅有一對夫妻，未料換好衣物走出，池內竟出現10多名男性。

楊貴媚說，因為現場沒有女性，覺得氣氛有點尷尬，所以沒拍攝多久就轉換到其他溫泉浴池；鍾欣凌也說，因為3人有穿膚色小可愛，感覺對其他人也對當地文化不夠尊重，「我們很怕會不禮貌，因為大家都脫衣服，我們遮遮掩掩也不太好」。

想起混浴時的情景，鍾欣凌說因為乳頭溫泉是白色的泉水，其實什麼都看不到，「大家泡在裡面只露出頭，像水豚君一樣」，而她跟嚴藝文也無意間看到當地阿伯起身，對白白嫩嫩的屁股很有印象。

談到台日文化差異，3人都說這次拍攝時，有因為飲食習慣被在當地生活多年的台灣人制止一件事，至今都印象深刻。楊貴媚說，台灣人習慣用筷子對筷子夾菜、接菜，「對日本來說是相當忌諱的，筷子對筷子是像撿骨才有的行為」，他們之後也謹記在心，不敢再犯。

《老少女奇遇記》第1季走訪全台各地，將感動的故事一一展現在節目裡，三位老少女在第2季中實踐未完成的出國工作圓夢計畫，前往日本4個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人。一直在電影及戲劇界走跳的3位影后，帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，展開一場豐富的「深度之旅」，也透過他人的故事，帶回一個全新的自己。