星二代胡釋安是綜藝天王胡瓜的兒子，近期胡瓜才釐清和啦啦隊女神熊霓的緋聞，今(31日)週刊報導胡釋安也有新歡，和一位外型甜美、青春甜美的馬尾妹打得火熱，兩人還被拍在餐廳玩親親，求證胡釋安經紀人，對方也大方證實是胡釋安新女友，並說：「年輕人正常交友也是一種豐富人生經驗，我們祝福與支持」。

28歲胡釋安過去曾和網紅陳語謙、女星吳心緹傳緋聞，可見他偏好鄰家女孩可愛型的長髮甜美女孩，今據《鏡週刊》報導，本月中直擊胡釋安與年齡相仿的新女友在餐廳和朋友聚會，兩人並肩而坐，互動頻頻放閃，離開時兩人又一同回到胡瓜讓胡釋安獨自居住的上億豪宅，疑似半同居，而胡釋安對戀情一向大方，先前還發男友視角在限時動態，替女友慶生。

據知，胡釋安新女友家境富裕，兩人先前一同遊日本，經濟能力可說是旗鼓相當，而胡瓜相當開明，過去沒問兒子交友狀況，先前胡釋安和女友開著女方的車去車廠維修，車廠老闆才向胡瓜問起兒子是否有新女友的事，胡瓜才得知此事，胡釋安的經紀人也說，年輕人交新朋友很正常，兩人確實互有好感，並強調胡釋安沒有要淡出電視圈。

此外，胡瓜先前被傳獨寵「樂天女孩」熊霓，近日女方的正牌男友爆出，是補教名師徐薇的兒子江大成，胡瓜後來和老婆丁柔安現身媒體餐敘時，不只慶幸終於脫離假緋聞，更坦言對熊霓有些不滿，為何不早點出來澄清，熊霓被問此事，則尷尬避答緋聞，只說：「現在就是以工作為主，謝謝大家關心。」