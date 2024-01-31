談及傷肝壞習慣，很多人都會想到熬夜晚睡，然而，減重專科醫師魏士航指出，長期慢性壓力、攝取過量碳水化物，對於肝臟的危害更大。他表示，肝被稱為「沉默的器官」，因為痛覺神經分布較少、發炎時一樣能正常運作，所以初期的脂肪肝幾乎沒有症狀，一旦形成肝纖維化，就恐演變成肝硬化，甚至是肝癌，不可不慎。

魏士航在臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文示警2大傷肝行為，其一是長期的慢性壓力，會造成皮脂醇大量分泌，以及腸道菌叢失調、腸漏症。他說明，前者會使胰島素抗阻上升、肝臟脂質代謝下降，讓脂肪生成上升但利用下降；後者則會導致系統性的發炎。

至於該如何幫助身體處理壓力？魏士航提到，許多研究中都證實正念、冥想、呼吸法對壓力相關症狀、進食行為和發炎的改善都有幫助；此外，也可透過適當補充「適應元」，也就是天然的植物衍生物，如甘草、南非醉茄、綠茶、紅景天等，來抵消壓力產生的疲勞、失眠、情緒低落和血壓高等不良影響。

另一個傷肝行為是攝取過量碳水化合物，魏士航指出，其會活化肝臟，產生脂質新生作用，當大量新生脂肪被製造，就會造成肥胖、脂肪肝。值得注意的是，蛋白質攝取不足，會阻礙肝臟運送脂肪，造成肝臟脂肪堆積。他建議，不妨採取211餐盤飲食法，藉由吃適當比例的碳水化合物、蔬菜、蛋白質份數；加上攝取益生菌、避開酒精和果糖，以此來降低肝臟負擔。

魏士航強調，改變進食行為，對改善胰島素阻抗和脂肪生成有幫助，同時腸道發炎，腸漏症和腸道菌叢失衡的進步，一樣能夠幫助到肝脂肪的改善。

魏士航補充，若健康的肝臟出現發炎情況，使肝指數上升，就會逐步導致脂肪肝、肝臟纖維化，若持續置之不理，最終就恐演變成肝硬化或肝癌。此外，脂肪肝不僅與糖尿病、高血壓及腎病關係密切，脂肪肝患者得到心血管疾病風險高2倍、罹癌風險亦會上升33％。