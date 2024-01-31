隨著封關倒數四天，與台股高度連動的費半指數稍早下挫1.5%，而加權指數今（31日）持續走弱，開盤小跌85點，暫報17949點，跌破萬八大關。

台積電ADR周二小跌0.79%至116美元，影響所及，台北交易的台積電持續拉回，開盤下跌8元，來到634元，摜破5日線；儘管美國AI伺服器大廠美超微調高財測，但AI供應鏈續攻無力，包括廣達、緯創、技嘉等下跌2%左右。

不過在台股面臨春節長假休市前，法人不願抱股過年，減碼期指多單。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,212口至2,185口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,501口至874口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,523口至4,010口。

工商時報報導，元富期貨指出，隨著美國聯準會利率決策會議召開，市場觀望氣氛濃厚，再加上春節長假效應，追價買盤意願並不高，指數與技術指標呈現背離現象，大盤仍有技術性修正風險，須留意封關前獲利了結賣壓。