一名網友分享，逛超市看到一顆要價599元的高級草莓，只見商品標示牌上寫著是日本進口的「淡雪草莓」，引起網友熱議，不少人看到一顆直逼600元的驚人價格，忍不住大嘆「貧窮限制了我的想像！」到底有多好吃，值得一口599元。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》上分享，逛超市發現「日本奈良淡雪草莓」，一顆要價台幣599元，讓原PO忍不住感嘆「坐飛機過來的，果然不一樣！」只見一顆碩大無比的草莓，顏色是淡淡的粉色，看起來超夢幻。

一顆草莓直逼600元，幾乎是5個便宜便當的價位，引起千人討論，不少網友表示，「真的是貧窮限制了我的想像，599元夠我過2周了」、「太扯，吃一口600元就沒了」、「愛亂買東西的我，這價位完全不會出現選擇性障礙，會直接跳過」、「599元一口」、「這樣機票算便宜了，應該是搭廉航來的吧！」

不過也有老饕表示，白色的草莓超級好吃，和一般常見的紅色草莓的味道不太一樣，而且淡雪草莓可以說是夢幻逸品。「白草莓真的很好吃」、「淡雪是夢幻逸品（季節限定）」。但也有網友表示，就跟一般草莓一樣的味道，到底有多好吃值得這個價錢？