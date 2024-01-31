美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）

中國第3艘，也是最新的航母「福建」艦尚未海試，但包括先進「一體化」桅杆等設計細節正逐漸揭曉。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，「福建」艦備受關注的電磁彈射器月初首度在央視亮相，這顯示它的彈射軌道比美國航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）少一條。

它的艦島由灰色複合材料封起，這種極簡設計出現在如055型驅逐艦等許多中方海軍最新的戰艦上。南京電子技術研究所參與開發相關技術的科學家最近在論文中揭露了這種「多功能整合電子桅杆」背後的原理和創新。

由工程科學家李勝岩領導的團隊上個月在中國期刊《艦船電子對抗》上發表的論文中指出，這項技術將對未來的戰爭產生重大影響。他們比較中美桅杆後指出，「福建」艦可能遠遠領先「福建」艦。

現代軍艦桅杆上裝有雷達、電子偵察和電磁壓制等3種主要功能的天線，而它們通常會以不同形狀出現。論文指出，在「福特」號上，天線以第一代電磁感測器整合技術收集由電腦合成並處理的訊號。

天線暴露在自然環境中，因此很容易受風化影響，同時由於其他設備干擾，以致性能下降。此外，這種傳統桅杆配置也不利電磁匿蹤，使敵方武器系統從遠處就能發現它。相對的，中國已發展出第二代電磁整合技術。這意味著單一天線就能發揮雷達掃描、攔截加密通訊，以及發動干擾和壓制等電子戰攻擊等多種功能。而天線可以輕易包覆在艦島內，並透過高速光纖與電腦連結，因此操作員可以透過螢幕觸控，來調整設備並執行任務。