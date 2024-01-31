目前用於醫美的肉毒桿菌素主要是A型和B型，安特羅引進的是A型肉毒桿菌素，目前台灣僅有六張A型肉毒桿菌素醫美產品藥證，安特羅指出，這項產品將在台灣完成藥證申請，最快可望於明年上市。

張哲瑋表示，安特羅腸病毒疫苗2023年上市以來，在台灣的生產銷售穩定成長，團隊發現市場對於抗老化產品需求殷切；因此，安特羅生技與韓國Inibio肉毒桿菌廠簽約，引進真空凍乾高純度肉毒桿菌素，做為跨足醫美市場的起手式。

他指出，安特羅針對進入門檻較高的生物製劑做市場佈局，除了自有品牌的疫苗、快篩產品外，也挑選最先進的抗老醫美生物製劑來台，建立專精生物製劑行銷團隊，並強化先進生物製劑產品線。

張哲瑋表示，引進肉毒桿菌素來台銷售只是第一步，除了擴充安特羅產品線外，未來仍將逐步引進全球先進抗老醫美相關生物製劑技術在台灣落地，尤其將善用國光生技優異的生產技術平台，希望以在台灣生產製造、國際市場銷售為終極目標，以創造更大的集團綜效與品牌價值。