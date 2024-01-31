●美國勞工部公布職缺和勞動力流動調查（JOLTs），去年12月美國職缺數突破900萬大關，增至902.6萬個，超出市場預期的875萬個，並創下3個月來新高。此外，主動辭職的人數降至340萬，創下近3年來新低。這意味著美國的勞動力需求仍然強勁，但就業者變得較為謹慎。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國1月消費者信心指數為114.8，略低於經濟學家預估的115.0，但遠高於去年12月經修正後的108，並創下2021年底以來新高。調查顯示美國民眾對經濟、就業和通膨的看法變得較為樂觀。

●市場觀望聯準會決議，周二美元和美國債息走低。美元指數一度跌0.3%，報103.31點。美國10年期指標公庫殖利率一度跌至兩周新低。

●中東緊張局勢可能打亂原油供應的預期帶來提振，周二紐約期油收漲1.04美元或1.35%，報每桶77.82美元。周三結算的倫敦布蘭特3月期油收漲0.53%，報每桶82.87美元。

●美元和美國債息走軟，以及市場觀望聯準會即將公布的決議和會議聲明，周二紐約期金漲6.3美元或0.3%，收在每盎司2050.9美元，盤中最高升至每盎司2068美元，創下逾3周新高。