你也是一名擁有老房子的屋主嗎？小心未來賣房子時少做「陽台補登」這一件事情，就有可能虧損百萬以上房價！曾有一名屋主打算出售一棟位於大安區、屋齡超過50年的老房子，卻因為沒有進行「陽台補登」，又遇到黑心房仲刻意隱瞞，還估低房價，險些虧損450萬元！幸好永慶房屋鄭心茹經紀人及時協助，才順利幫屋主挽回約450萬元的房價。

維護屋主權益 永慶房屋經紀人主動協助陽台補登

2022下半年的時候，永慶房屋鄭心茹經紀人發現自己長期經營的老社區有房屋出售，但是房屋開價僅僅2800萬元，以銷售資料的32.6坪計算，每坪約86萬元，跟鄭心茹認知的90-95萬元市場行情相去甚遠，相差高達250萬元。

除了房屋價格被嚴重低估之外，在銷售資料上，這棟房屋的權狀坪數跟其他同社區、同戶型的房屋權狀坪數完全不同。鄭心茹判斷，這一定是房屋未進行陽台補登的緣故。

「這是一個屋齡超過50年的老公寓社區。」鄭心茹分享，「過去我們銷售該社區房屋的時候，都有為房屋進行陽台補登。但是這個新出售的房屋明明跟我們過去銷售的房屋具有相同的格局，權狀坪數卻明顯短少，這之間的坪數落差有非常大的機率是陽台尚未補登。若是沒進行陽台補登就賣房屋，屋主權益恐大大受損。」

永慶房屋誠實服務 為屋主挽回450萬元房價

本著維護消費者權益的精神，鄭心茹主動聯繫上屋主，表示自己長期經營該社區，得知屋主有售屋需求，但是2800萬元的開價明顯低於市場行情。此外，屋主的房屋顯然有陽台未補登的狀況，根據她的專業判斷，屋主房屋的陽台坪數大約在2坪左右，進行陽台補登之後，房屋總坪數應在34坪左右，總價因此有望在3130萬元至3300萬元之間。鄭心茹並同時提供該社區的實價登錄，以及陽台補登相關資料給屋主參考。

聽到鄭心茹的分析，屋主嚇了一大跳。他向鄭心茹表示，他前一陣子遂委託由親友推薦的房仲售屋。該名房仲一開口就建議屋主以2800萬元的價格出售，不僅沒有向鄭心茹一樣完整分析區域行情，更沒分享過陽台坪數可以補登的狀況。當初只是相信其專業就委託該名房仲售屋，卻沒想到差點虧損高額房價。屋主熟讀相關資料後，認為鄭心茹提供的資料相當完整齊全，估價也相當專業，於是同步委託鄭心茹協助售屋。

接到委託之後，鄭心茹遂主動幫助屋主進行陽台補登程序，並順利完成2.2坪的坪數登記。最後也找到買家，順利以每坪93.4萬元的水準，總價約3250萬元成功售出。屋主激動的向鄭心茹表示，當初鄭心茹要是沒有主動提供房市行情和陽台補登資訊，自己恐怕就要損失高達450萬元的房價了！

台北老宅屋主注意！陽台補登攸關百萬房價

鄭心茹表示，台灣早期建築法規中，未將陽台登記於產權之中，導致許多老屋權狀上只有室內坪數。但隨著建築法規的更新，陽台坪數可以登記為附屬建物，進而納入房價的計算中。因此，擁有老宅的屋主若是沒有進行陽台補登就出售房屋，恐怕會損失高額的房價。

鄭心茹更指出，市場上有許多投機客，專門鎖定未完成陽台補登的老宅來購買。並且聯手黑心房仲，刻意估低房價又不告知屋主陽台補登的權益，購入後完成陽台補登，再以高額房價轉售，一來一往就可輕鬆賺取高達百萬元的房價，卻讓第一手屋主蒙受鉅額房價損失。

因此鄭心茹提醒，家中若是有老宅的屋主，不管有沒有出售意圖，一定要了解自身房屋是否能夠補登陽台，若是有意出售房屋，更要諮詢房仲業者，以維護自身權益。關於陽台補登、以及房屋的市場行情，鄭心茹表示，永慶房屋會以「先誠實再成交」的精神，提供屋主完整「誠實房價報告書」以及陽台補登的說明，以捍衛屋主的權益。歡迎想要諮詢陽台補登相關事宜的屋主，至永慶房屋直營門店詢問。