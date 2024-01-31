冬天吃鍋很多人會加入雞佛，堪稱人間美味，坊間還相傳吃下滿滿的雞佛，晚上會ㄅㄧㄥˋㄅㄧㄤˋ叫呢，且越大越好，黑的更好，對此，營養師表示，雞佛當中的硒、鋅、維生素B群、精胺酸等營養素，確實有益精蟲活力，但更富含膽固醇，吃多當心中風、心肌梗塞危機。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文，以每100g的營養價值來說 雞佛就有熱量 71kcal，一顆小雞佛約11g，一顆大雞佛約15-20g，蛋白質則含有10.6g，也因富含蛋白質 可以幫助強健肌肉，但與性功能無直接關聯性。

在脂肪方面，每100g的雞佛含有脂肪 2.8g，其中有1.2g是飽和脂肪，仍應注意適量，而膽固醇則高達578mg，膽固醇偏高也是雞佛最大的問題，雖說膽固醇沒有每日攝取上限，卻也不是無上限，可能還沒吃到壯陽，膽固醇已過量，建議血膽固醇偏高、心血管病史、肥胖、脂肪肝者要注意攝取量。

雞佛裡所含的乒乓叫的營養素，大致有下列4種

1.硒：精蟲尾巴的成份之一是硒離子，如果缺乏硒離子 精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子～折尾巴的蝌蚪，並降低精蟲活動力。

2.鋅：男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙。

3.維生素B群：B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，建議每樣食物都適量即可，才能達到真正的營養均衡，想要堅硬挺拔還是不能依靠單一食物。

4.精胺酸：其實就是胺基酸的一種，但是身體沒辦法製造，只能透過飲食來吃，它其實是一氧化氮的前驅物 可以幫助血管擴張，而血管擴張了，血液循環就會比較好，改善男性的血液循環，不過，一般的優質蛋白質 像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃得到，建議每樣食物都適量即可。