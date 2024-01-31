立法院正副院長2月1日將出爐，民眾黨的8位立委成為重要關鍵，國民黨團總召傅崐萁今31日接受訪問時表示對於民眾黨立委，國民黨團將釋出最大善意，召委的席次上願意展開雙臂跟民眾黨一起協商。此番話說出後讓主持人黃暐瀚相當驚訝說，「所以國民黨願意讓民眾黨當召委？」；傅回，「任何可能都有」。

傅崐萁今早接受廣播節目專訪，對於民眾黨今早記者會將說明民眾黨對於立法院正副院長投票意向。傅崐萁說，要讓民眾黨8席得到105席的尊重，「我們一定會尊重」，且「席席等值」，不管是委員會的安排，或是召委的席次上，國民黨願意展開雙臂跟民眾黨一起協商，讓民眾黨可以適才適所，能夠在各委員會上充分發揮。

此話一出後，讓黃暐瀚相當驚訝，他回應，「總召這是什麼意思？讓民眾黨當召委嗎？」傅崐萁點點頭說回，「任何可能都有」；黃說，「可是這樣會不會不划算，為了院長跟民眾黨換？」傅崐萁說，今天國會的改革關係到2300萬人，國家發展的方向，過去八年的腐敗，全國民眾都想看到真相。

黃暐瀚再說，「總召你善意這麼大喔」，傅崐萁說，「我們願意這樣做，我覺得這都可以談」；黃表示，所以出現民眾黨的召委也不奇怪就對了？」；傅說，「對，不奇怪」。傅崐萁強調，這不是換，是合作，一起監督執政黨，用最大的善意，攜手同心，打虎還要親兄弟，「我們不像柯總召會一直潑冷水」。

同時，傅崐萁也在節目最後說，再次向民眾黨呼籲，韓國瑜是非常開明熱情的人，如果他擔任院長國會會有新氣象，大家歡樂改革，把亂象導正，讓國人看到不一樣的國會，拭目以待。