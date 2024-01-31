識人不明害慘一生！大陸一名肖姓富家女在2019年被詐騙400萬人民幣，為了籌現金，委託一名于姓房仲賣房，但兩人隨即陷入熱戀，陸續被騙賣掉6間房及父母1000餘萬人民幣，氣得提告後，竟然發現男友是有婦之夫，自己成為小三，讓她當場崩潰。

根據陸媒報導，家境優渥的肖女在2019年遭詐騙400萬（約新台幣1753萬），事後為了籌現金，於是委託一名于姓房仲賣房。于男見到女方家中有錢，於是積極追求肖女，自稱小時候讀貴族學校、零用錢1個月5000人民幣（約新台幣2.2萬），肖女一家見于男如此努力，深信他是房仲業打拼的富二代。

于男取得肖女一家信任後，於是向肖女求婚的要求獲得首肯。但當時又得知肖女想買房給兒子後，假裝推薦一間市值2800萬（約新台幣1.2億）的新房，並說服肖女用家中6棟房作抵押，還騙走肖女父母1000多萬養老存款。

未料事後于男竟然人間蒸發，肖女也才發現買房根本是一場騙局，但家產這時已被席捲一空，全家人還要背上每月20萬人民幣（約新台幣87萬）的利息，連生活都陷入困境。

但更讓肖女崩潰的是，當她前往法院提告時，驚覺于男竟然有婦之夫，但于男已將錢花費殆盡，遭判13年10月徒刑。