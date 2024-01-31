由於胃食道逆流學名藥競爭者Mylan拿到Dexlansoprazole DR Capsule藥證，傳言指出，受傷比較大的是漢達。漢達對此指出，藥廠間競爭是行業常態，新的競爭對手取證在預期之中，公司具備生產成本優勢，早有準備與因應之道。

漢達在去年12月26日取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」意見書，並在12月27日向證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請。目前櫃買正在審查中，上櫃審議委員會預計將於2月召開。

漢達是以高技術門檻學名藥及505(b)(2)新藥為雙引擎發展。其中，治療多發性硬化症Tascenso ODT(原HND-020)在美國上市近一年，市占率穩定成長。另，治療癌症用藥Vysentri(原HND-033)取得兩項孤兒藥認證，戒菸輔助劑HND-032則在美國FDA補件中，前述藥品及專案發展均依照規畫進度進行中。