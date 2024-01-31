民眾黨31日舉行民眾黨立法院黨團記者會，公布在第一輪投票中，推出立法院院長候選人黃珊珊，並強調如果進入第二輪投票，民眾黨立委將不參與投票。（陳信翰攝）

新國會三黨不過半，2月1日開議將進行正副院長投票，民眾黨手握8席成關鍵少數，主席柯文哲今早與8名委員召開記者會宣布投票意向。由民眾黨團總召黃國昌唸出聲明強調，台灣民眾黨黨團將於明日立法院院長選舉一致投票支持本黨黨團成員黃珊珊同志。台灣民眾黨相信，由本黨成員擔任立法院院長，更可以在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。

黃國昌也說，第一輪黨團一致推舉黃珊珊，希望兩大黨知道民眾黨的善意與用心，希望兩大黨共同支持黃珊珊出任立法院長，這是民眾黨為了促進新國會有新氣象，對兩大黨團所遞出的橄欖枝，如果第一輪順利產生國會議長，這是台灣社會之福，如果不幸在第一輪投票無法順利產出議長，民眾黨8位不會參與第二輪的投票。

台灣民眾黨黨團推舉立法院院長候選人聲明：

第十一屆立法院將於明天開議，本屆是自2008年採行單一選區二票制後，首次沒有單一政黨在國會中取得過半的席次。這表示台灣人民已經厭倦藍綠惡鬥、更沒有辦法接受贏者全拿的權力傲慢，藉由選票正告所有政治人物，人民才是國家的主人。

台灣民眾黨深刻理解民意之所望，也因此一直提出「政黨和解、社會和諧」之願景。針對國人期盼的國會改革，台灣民眾黨黨團也提出了四大訴求：建立聽證調查、強化國會人事同意權審查、強化立委利益衝突迴避，以及財務公開透明，希冀各黨有志競逐於新國會正副院長的國會領袖們，能共同促進長期拖延的關鍵改革，得以實現。

台灣民眾黨黨團期盼透過國會改革議題的討論，改變過往立法院正副院長的選舉文化。台灣民眾黨黨團始終相信，國家利益必須置於黨派利益及個人利益之上，國人期待的是藍綠兩大黨能停止惡鬥，捐棄政黨與派系本位主義，朝野共同攜手為台灣打造一個能夠有效監督行政權的專業國會，才是人民希望看見的新國會。

台灣民眾黨黨團誠摯感謝民主進步黨游錫堃院長、蔡其昌副院長，以及中國國民黨團韓國瑜準委員、江啟臣委員，願意親至本黨團針對國會改革進行討論，也共同促使國會改革的議題，受到全國人民的高度關注，令人敬佩。期待未來在朝野國會領袖的共同推動之下，儘速實現國會改革的法制工程。

令人遺憾的是，固然二組搭檔人選皆表示對國會改革四大訴求的支持，然而，藍綠兩黨的重要人士，未能將選舉時的情緒放下，持續透過媒體攻擊放話，特別是民進黨團柯建銘總召、民進黨新潮流成員林俊憲委員、許智傑委員，抹黑本黨團為「沒用的八席」、「私設刑堂」、「密室協商」、「過度自抬身價」，企圖移轉民進黨國會改革跳票八年的事實，更讓游錫堃處處受到派系掣肘，稍有不從，即派出鷹犬爪牙攻訐逼宮，讓本黨團實為游院長感到不值。

此外，本黨團基於尊重，在與二組搭檔人選討論國會改革理念時採不公開談話，事後接受媒體聯訪並發布新聞稿，讓國人充分了解彼此的理念與想法。豈料，竟有不明人士向政治立場偏頗的名嘴放話，誣指本黨團成員在與韓準委員及江委員的談話中「私下求饒」，簡直荒謬至極。

台灣民眾黨黨團認為，「政黨和解、社會和諧」係當前台灣社會最希望看見的現象;無奈許多黨政派系人士卻把個人權位私利視為第一，持續撕裂社會、在同胞裡找敵人，如此惡鬥攻訐的手法，要如何讓人民相信新國會將有新氣象？

為對新政治抱有期待的台灣人民表示負責，台灣民眾黨黨團將於明日立法院院長選舉一致投票支持本黨黨團成員黃珊珊同志。在世界上由少數政黨成員擔任國會議長並不罕見，包括現任立陶宛國會議長希米利特(ViktorijaČmilytė-Nielsen)、現任捷克眾議院議長艾達莫娃(MarkétaPekarováAdamová)以及泰國眾議院議長萬諾(WanMuhamadNoorMatha)等，都是由國會小黨成員擔任議長。台灣民眾黨相信，由本黨成員擔任立法院院長，更可以在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。

請大家相信，台灣民眾黨推舉的院長人選，一定會放下政黨本位，將國家利益與人民利益置於最高的價值，與兩大黨的國會領袖游錫堃院長與韓國瑜準委員，共同攜手完成國會改革的偉大工程。