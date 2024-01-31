張庭和林瑞陽旗下的電商事業2021年因涉及傳銷被查，兩人名下96套房產、89億家產一度遭凍結，去年10月確定脫困，夫妻倆也鬆了口氣。最近有網友偶遇張庭夫婦現身杜拜，知情人更透露兩人一出手就是1億多迪拉姆（約8.5億台幣），打包買下6套海景別墅，可見財力雄厚。

最近張庭與林瑞陽一家到杜拜旅行散心，有人在小紅書進一步說：「張庭夫婦一出手就是1個多億迪拉姆，6套海景別墅打包！去年的俄羅斯買家是排第一的」，近年大陸買家崛起，購買力衝到第一，「不同時期都有不同國家的資本持續不斷的湧入，大勢所驅，杜拜正在成為下一個投資風口」。

見此，網友回應：「6套海景別墅才1億多迪拉姆？」、等普通人一輩子都達不到的高度」、「有錢真是可以為所欲為」、「這兩人真的是價值觀完全契合的一對啊」。而張庭公司涉及傳銷一案在法院攻防了2年，2021年7月石​​家莊市裕華區人民法院查封被申請人名下96套房產，經法院審查認為，由於《國家工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知》中第三條規定，「縣、市級工商、市場監管部門查處網路傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門」，而該法院對本案涉嫌網路傳銷資產繼續實施保全措施的條件已不具備，因此撤銷全案。

對此，林瑞陽在直播中鬆一口氣說：「我們的案子終於結案了，而且是非常正面的結案，也要很謝謝大家的支持」。今年初張庭也發表心聲說：「新的365天，也要充滿熱愛！天空很藍，陽光很晚，你們在鬧，我在大笑，一切剛剛好！」先前她更分享養生偏方，坦言前陣子很愛發脾氣，「每天曬完太陽，試試用拍打的方法來疏通肝膽經，緩解壓力提升自癒力！」，並建議：「如果你感覺心裡堵得慌，一口氣都上不來那種，失眠、睡眠不好的那種，我覺得都可以拍」。