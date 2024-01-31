韓國男團ASTRO成員車銀優憑藉精緻五官及鵝蛋臉，擁有「臉蛋天才」的稱號；然而，近日韓國論壇上出現疑似車銀優親弟弟的正面照流出，可見兩人的五官與相似，且帥氣程度完全不輸車銀優；對此，該篇貼文一出，立刻在韓網上掀起了熱議。

韓國Nate Pann論壇上出現一則以「聽說是車銀優的親弟弟」為題的文章，原PO寫下「基因真是太驚人了」，並附上了一張與車銀優五官十分神似的男學生照片，可見該名男學生身穿灰色連帽T恤，淘氣地吐了舌頭。

韓網流出疑似車銀優親弟弟的正面照。（圖／翻攝自PANN）

然而，照片曝光後，立即引發南韓網友熱議：「以沒有包裝過的一般人標準來說，這種程度完全可以理解為什麼車銀優說弟弟比自己更帥」、「這讓人開始好奇車銀優父母到底長什麼樣子？」、「眉毛跟鼻子根本長得一模一樣」。

事實上，車銀優2020年曾被問及：「弟弟也長得很帥嗎？」，當時他僅低調表示「可愛」，接著被追問「誰更帥」時，他則稱讚：「他比我還要有才華，臉也比我小，之前在大陸留學，現在則是在當兵」；據悉，車銀優有一個小他2歲的弟弟，現年25歲。