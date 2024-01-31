●高盛首席美國股票策略師David Kostin表示，今年是輪到標普500指數中另外493檔股票大放異彩的時候了。雖然科技「七巨頭」（Magnificent Seven）引領美股創下佳績，但Kostin認為今年的漲勢將擴大，並表明將入手羅素2000指數和小型股。在聯準會今年將開始降息的預期下，Kostin認為財務實力較薄弱和浮動利率債務較多的小型股將是受益族群。他並表示，隨著聯準會降息，許多坐擁龐大現金部位的公司，其淨利息收入應該會持續減少。

●Wolfe Research常務董事Rob Ginsberg在給客戶的報告中指出，MACD日線出現轉多跡象，這應該會給股市帶來一大助力。此外，兩周前看到市場寬度的「洗刷刷」（washout），已經被短期趨勢的改善所取代。

●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，「七巨頭」（Magnificent Seven）財報季登場，市場充斥著惶恐不安，這些股票一直表現地非常好，現在市場顯露出一點謹慎，或許這才是正確的。