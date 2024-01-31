嘉義市八掌溪河岸30日晚間有民眾施放煙火，480秒煙火秀被不少網友形容不輸國慶煙火、有國際等級。（取自「嘉義綠豆大小事」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市八掌溪河岸30日晚間有民眾施放煙火，480秒煙火秀被不少網友形容不輸國慶煙火、有國際等級，但也有民眾因巨響和玻璃門窗震動，批擾民、恐怖，嘉義市消防局獲報在軍輝橋西側河岸找到施放人員，查出民眾未申請就施放，放的是專業煙火，一口氣開出4張罰單，讓為慶祝友人新居入厝、神明安座的民眾苦吞最低42萬元罰鍰。

嘉義市軍輝橋附近昨晚突有高空煙火施放，煙火燦爛、五彩繽紛，附近民眾紛紛跑出家門欣賞、拍照，不少民眾在臉書及網路line群組流傳，疑似是住在八掌溪畔親水路民眾入厝及神明安座，友人贊助電子煙火壯大氣勢，但煙火鄰近市區，巨大音量震撼程度也讓不少民眾受到驚嚇，還有網友說以為戰爭開打。

嘉市消防局第二消防分隊發現有違法放煙火情形，第一時間主動派員前往查看，在軍輝橋西側河岸找到施放人員，現場遺留發現大量爆竹施放後殘跡，經確認為違法施放專業爆竹煙火行為，未經申請施放許可已違反多項爆竹煙火管理條例規定，立即將人員帶回分隊進行後續取締、舉發。

消防局表示，本案違反爆竹煙火相關法令規定情形，包括未經許可施放專業爆竹、運送專業煙火未報請備查、儲存達管制量專業爆竹未投保公共意外責任險、施放專業爆竹人員無相關證照等，均已針對違規行為分別依據「爆竹煙火管制條例」進行舉發，開出4張舉發通知單，合計得處以新台幣42萬元以上罰鍰。

消防局說，施放煙火聲響也造成多數民眾恐慌，119救災救護指揮中心昨接獲多起民眾檢舉電話，消防人員機警主動出擊，並在第一時間即採取積極作為，農曆春節連假即將到來，各呼籲販賣場所切勿因此違法囤積爆竹煙火，亦呼籲所有的市民朋友們，平安過好年，盡量不要燃放爆竹煙火，以減少空汙環境髒亂，並可避免不可預期的危險發生。

消防局長郭立昌表示，春節期間為維護市民居住安全與生活安寧，各消防分隊均會編排勤務進行宣導及檢查，依據「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」第4條及第6條規定，所轄範圍於上午6點之前及下午10點之後禁止施放爆竹煙火，施放爆竹煙火時亦應依其產品使用說明進行安全施放，請市民朋友們特別注意相關規定，並盡量減少燃放爆竹煙火。

消防局提醒牢記下列安全4要素，以保護自身及周遭安全：一、要依照產品使用說明施放；二、不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火；三、選購貼有認可標示的爆竹煙火，並確認產品上是否具有使用說明，共同打造「全齡共享 世代宜居」城市生活環境。